Pour décrocher un boulot, mieux vaut être jeune que vieux et expérimenté. De fait. Les travailleurs âgés ont dû mal à se faire embaucher. C’est autour de 47 ans que cela bascule. Les jeunes seniors se sentent dès lors discriminés sur le marché de l’emploi. Un indice ? Une hausse sensible des plaintes adressées au centre interfédéral pour l’égalité des chances (Unia). En 2016, 104 dossiers ont été ouverts par Unia, contre 46 en 2015 - soit plus du double en un an. "Si on a connu, de manière globale, une augmentation importante du nombre de signalements l’an dernier, les discriminations liées à l’âge dans le secteur de l’emploi sont le phénomène le plus marquant", indique Patrick Charlier, directeur francophone d’Unia.

Une prise de conscience

Une explosion de plaintes en partie liée à la médiatisation de certains cas. En mai dernier, l’entreprise Dovy Keukens, un installateur de cuisines très populaire en Flandre, qui fait sa pub lui-même - un peu l’équivalent des Meubles Mailleux en Wallonie -, était condamné par le tribunal du travail de Gand pour avoir refusé d’engager un homme de 59 ans. Naïveté ou bêtise : le patron avait dit au candidat malheureux : "Je ne vous le cache pas : vous êtes trop vieux".

Au procès, l’entreprise a évoqué l’argument selon lequel les travailleurs plus âgés ont plus de mal à maîtriser des logiciels informatiques. En vain. Le juge l’a balayé et établi une discrimination fondée sur l’âge. La victime s’est vu octroyer des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros, soit l’équivalent de 6 mois de salaire brut.

A la suite de ce jugement, de nombreuses personnes se sont ad ressées au Centre interfédéral pour l’égalité des chances. "La discrimination sur la base de l’âge n’est pas souvent perçue comme telle, souligne Patrick Charlier. La médiatisation a pu déclencher une prise de conscience chez des candidats à l’emploi qui se retrouvaient dans la même situation".

L’âge n’est pas un critère comme les autres. Ce n’est pas une caractéristique comme la religion, la nationalité, l’orientation sexuelle, dont on peut changer. L’âge est partagé par tous et la société est organisée par catégories d’âge : minorité/majorité ; allocations familiales jusqu’à 25 ans ; pension à 65 ou 67 ans…

Les employeurs avancent d’abord des raisons économiques pour refuser d’engager un travailleur âgé, qui coûte plus cher, qui est plus difficile à licencier (obligation de payer un outplacement), qui a des jours de congé supplémentaires… "Ce qui singularise le critère ‘âge’ par rapport aux autres, c’est que la même mesure s’avère être une protection pour les travailleurs âgés qui ont un emploi mais une exclusion pour ceux qui en cherchent un. En fonction de la position où on se trouve, ‘in’ ou ‘out’, on sera protégé ou exclu, ce qui rend l’approche de ce phénomène de discrimination fort délicate."

Un hiatus complet

Autre argument fréquemment avancé : les travailleurs plus âgés seraient plus lents, moins adaptés à l’environnement informatique, technologique, etc. Soit des représentations stéréotypées - c’était le cas du dossier Dovy Keukens. "On est dans une société de jeunisme en matière d’emploi alors qu’on connaît tous des quinquagénaires très dynamiques et des ‘flave pei’ de 25 ans. On est vraiment dans le cadre du préjugé", poursuit le directeur d’Unia. Bref, si on a 47 ans et qu’on cherche un emploi, on risque 20 ans de galère. "On veut obliger les gens à rester sur le marché du travail jusqu’à 67 ans, mais après 47 ans, c’est très compliqué pour trouver un boulot. On est confrontés à un vrai problème social. Il y a un hiatus complet entre les politiques qui sont menées et les cultures d’entreprises et les représentations."