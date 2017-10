Chris B., l'ancien gendarme décédé considéré comme le "Géant" des Tueurs du Brabant, a été renvoyé de l'unité spéciale Groupe Diane au début des années 1980 après un incident de tir à Zaventem, écrit De Standaard mardi.

L'information a été confirmée par Geert Lenssens, l'avocat du frère de Chris B. Ce dernier prétendait que son arme avait été sabotée. Chris B. faisait partie de l'unité spéciale de la gendarmerie belge, Groupe Diane, au début des années 1980. Il en a été renvoyé après un incident de tir à Zaventem. Les circonstances restent floues mais B. a affirmé à sa famille que son arme avait été sabotée.

"Chris B. a confirmé à plusieurs reprises à mon client qu'il avait été piégé", signale Me Lenssens, l'avocat du frère du supposé Géant. "Il a toujours soutenu la version du sabotage."

Selon son frère, Chris B. était très amer après l'incident. "Son frère se demande maintenant si cette mise à l'écart n'avait pas pour but de le recruter", explique Me Lenssens à la VRT. "Il pense que des collègues de Chris B. étaient peut-être déjà membres de la bande et qu'ils ont manipulé son arme. S'il était suspendu du groupe d'élite alors il pouvait peut-être rejoindre la bande."

Chris B. a commencé à boire après son renvoi du Groupe Diane, écrit encore De Standaard. "Selon certaines sources proches de l'enquête, la possibilité existe que B. ait recherché d'autres anciens gendarmes frustrés. Les noms les plus fréquemment cités sont ceux de Madani Bouhouche, Robert Beijer, Martial Lekeu et Christian Amory - soit les noms le plus souvent mentionnés dans le dossier des Tueries du Brabant."