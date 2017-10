Des vérifications sont menées dans le cadre du dossier des tueurs du Brabant Wallon.

Des plongeurs étaient à l'œuvre mercredi dans le canal à Ronquières, a-t-on appris auprès du parquet de Mons. Le parquet général de Mons a confirmé à l'Agence Belga que des plongeurs ont investigué, ce mercredi, certaines parties du canal Bruxelles-Charleroi à Ronquières. Ces investigations s'inscrivent dans le cadre "d'une série de vérifications qui sont en cours dans le cadre du dossier", a indiqué François Demoulin, du parquet général de Mons. Aucune autre information n'a été communiquée.

Des fouilles avaient déjà été entreprises en 1986 dans le canal à Ronquières, en amont du plan incliné. Une série de pièces à conviction, notamment un gilet pare-balles, un pistolet volé à un policier, des munitions, avaient été retrouvées. Mais un examen de pièces, à la demande du juge d'instruction en 2009, avait montré que les pièces trouvées, en trop bon état, n'avaient pas nécessairement été jetées à l'eau par les tueurs du Brabant un an plus tôt, en 1985.

L'hypothèse d'une manipulation a été évoquée.





L'avocat des enquêteurs de Termonde appelle à la retenue

Les enquêteurs de Termonde sont inquiets de la façon dont les nouvelles au sujet d'une manipulation de l'enquête sur les tueries du Brabant sont exposées publiquement, a réagi mercredi soir, lors des JT de la VRT et de VTM, Me Walter Damen, avocat de plusieurs enquêteurs de la cellule de Termonde. Ces enquêteurs et l'ancien juge d'instruction se sentent accusés à tort par les récentes révélations survenues dans ce dossier. "Des responsables politiques et d'autres personnes prennent position dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours et cela est présenté comme la vérité", regrette Walter Damen. "Nous demandons une certaine prudence. Nous demandons le respect du secret de l'instruction."

Mardi, le ministre de la Justice, Koen Geens, a laissé entendre que l'enquête sur les Tueries du Brabant aurait pu être manipulée. Selon les enquêteurs de la cellule dite "Delta", le ministre insinue dans ses propos qu'ils ont manipulé l'enquête.

La question d'une éventuelle manipulation a été soulevée par rapport à la découverte d'armes, en 1986, dans le canal Bruxelles-Charleroi. Les enquêteurs de Termonde avaient dans un premier temps pensé que les armes se trouvaient dans l'eau depuis un an, alors qu'il est finalement apparu, des années plus tard, qu'elles n'y étaient que depuis quelques jours.