Uccle: deux étudiantes voilées refusées à leur examen avant d'être finalement acceptées

Belgique

Deux étudiantes musulmanes se sont vues refuser l'entrée à leur examen à cause de leur voile, mardi matin, à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française (IEPSCF) d'Uccle. Cette information, divulguée par la RTBF, a été confirmée par Stéphanie Wilmet, porte-parole de la ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) chargée de l'Enseignement de promotion sociale, Isabelle Simonis. La direction a finalement autorisé les deux femmes à passer leur examen, en expliquant qu'un nouveau règlement d'ordre intérieur (ROI) interdira bien les signes convictionnels ostentatoires mais qu'il entrera en vigueur seulement à partir du 1er septembre. La ministre a demandé à l'IEPSCF-Uccle que les étudiantes concernées puissent passer leurs examens de seconde session suivant les modalités en vigueur au moment de leur inscription. Elle a également sollicité des informations complémentaires sur les motifs de ce refus.

Pour toute inscription pour l'année scolaire 2016-2017, les étudiants devront toutefois respecter le nouveau règlement de l'établissement.

A la suite de cet incident, la ministre va envoyer, avant le 1er septembre, une circulaire aux différents établissements du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles leur demandant jusqu'à la fin des épreuves de seconde session le strict respect des droits des étudiants, tels que définis dans chaque ROI.

En cas de modification, elle appelle les écoles à déployer une large communication interne et à mettre en place des mesures transitoires pour les personnes affectées par un tel changement de règle. Si les établissements de promotion sociale sont autonomes pour décider d'autoriser ou d'interdire les signes convictionnels ostentatoires, elle leur rappelle l'obligation de motiver cette décision.

La ministre tient enfin à rappeler que l'enseignement de promotion sociale, destiné aux adultes, joue un rôle fondamental dans l'émancipation des personnes. Elle renouvelle sa confiance dans les équipes pédagogiques pour concrétiser cet objectif et garantir un climat serein.

L'ASBL Justice and Democracy, saisie par une étudiante, avait attaqué début 2015, devant le tribunal de première instance de Verviers, l'IEPSCF de Dison-Waimes et le gouvernement de la FWB en la personne d'Isabelle Simonis pour discrimination, considérant que l'interdiction du voile via le ROI est particulièrement dommageable dans un institut de promotion sociale pour adultes. L'association a été déboutée, mais a fait appel de cette décision. Ce dernier jugement est encore attendu.