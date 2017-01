UCM ou SNI ? SNI ou UCM ? Dans la défense des intérêts des indépendants et des petites moyennes entreprises, les deux organisations se disputent le leadership. A la faveur du renouvellement du Conseil supérieur des indépendants et des PME (CSIPME), il y a quelques jours, le Syndicat neutre pour indépendants s’est réjoui d’avoir ravi à l’Union des classes moyennes le statut de plus importante organisation représentative en Belgique francophone. L’UCM, elle, assure rester le premier défenseur des indépendants francophones. Tentons d’y voir clair.

1. Les sièges au CSIPME. Au sein du CSIPME, un organe consultatif fédéral qui rend des avis notamment en matière d’accès à la profession, le SNI dispose désormais de 8 sièges à l’assemblée générale, contre 5 auparavant. L’UCM, au contraire, a vu chuter le nombre de ses représentants de 7 à 4. Le transfert semble évident, de l’UCM vers le SNI. L’UCM ne nie pas avoir perdu 3 sièges, mais souligne que, sur les 8 sièges du SNI, qui est un syndicat national, 6 sont occupés par des néerlandophones et 2 seulement par des francophones, alors que tous les représentants de l’UCM, qui n’est présente qu’à Bruxelles et en Wallonie, sont francophones. Pour l’UCM, le SNI n’est donc clairement pas majoritaire côté francophone. Pas d’accord, rétorque Christine Mattheeuws, présidente du SNI : "D’abord, il s’agit d’une instance fédérale et nous ne faisons pas de distinction entre nos membres FR ou NL. Ce qui compte, c’est la compétence. Ensuite, parmi nos 8 membres, nous avons 3 francophones, 3 néerlandophones et 2 parfaits bilingues."

2. Les affiliés. La répartition des sièges au CSIPME se fait en fonction du nombre d’affiliés. Chaque organisation déclare le nombre de ses membres. Ensuite, l’administration vérifie ces chiffres. Selon nos informations, le résultat de ce comptage est le suivant : derrière les 50 638 membres de l’Unizo (le pendant flamand de l’UCM), on compte 41 081 membres pour le SNI (dont 20 000 francophones, selon le SNI) et 23 174 membres pour l’UCM (tous francophones).

3. Le poids politique. Actuellement, l’UCM pèse davantage que le SNI sur les décisions. Certes le SNI siège, comme l’UCM, au Conseil central de l’économie (le CCE, une instance fédérale au service de la concertation sociale) et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (le CESRBC, instance régionale de concertation socio-économique). Mais l’UCM, au contraire du SNI, peut faire également entendre sa voix au sein du groupe des Dix (le G10, où se négocient notamment les accords interprofessionnels), au Conseil national du travail (le CNT, où sont conclues les conventions collectives) et au Conseil économique et social de Wallonie (le CESW, l’instance régionale de consultation et de concertation sociale). Aujourd’hui, l’UCM a donc davantage de poids politique que le SNI. Mais avec la nette progression du nombre d’affiliations qu’a connue le SNI, d’abord en Flandre, et plus récemment en Wallonie et à Bruxelles, la situation pourrait évoluer. Il n’est pas exclu que le SNI réclame, d’ici quelques mois, de revoir la répartition des sièges dans tous ces organes.

4. La présence sur le terrain. Si le SNI et l’UCM exercent toutes deux un lobby pro-indépendants, l’UCM est en outre un secrétariat social, une caisse d’assurances sociales et une caisse d’allocations familiales. Ce qui n’est pas le cas du SNI, qui ne peut donc pas s’appuyer sur la même expertise de terrain, même s’il s’est doté d’un service d’études très actif.

Bref, à l’heure actuelle, le match semble toujours tourner à l’avantage de l’UCM. Mais le SNI qui, pour ajouter un peu de piquant à la rivalité, a engagé en 2015 l’ex-secrétaire général de l’UCM Christophe Wambersie, est en train de refaire son retard. Et l’UCM en est consciente. "Nous devons nous rapprocher de nos membres et comprendre pourquoi le SNI progresse", confie Arnaud Deplae, secrétaire général de l’UCM.

Cela dit, des deux côtés, on insiste : les deux organisations sont certes concurrentes, mais pas adversaires. Et l’objectif, c’est bien de défendre, tous ensemble, les intérêts des indépendants.