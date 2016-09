Un ado passe plus d'une heure par jour sur Facebook

Belgique

Les enfants d’aujourd’hui sont nés alors que smartphones et ordinateurs faisaient déjà partie intégrante de la vie quotidienne de leurs parents. Ils y sont habitués dès leur plus jeune âge et ont leur premier GSM avec accès à Internet de plus en plus tôt.

Après l’école, Facebook est roi

Conséquence directe de ce contact inné au numérique, 90 % des jeunes interrogés affirment fréquenter au moins occasionnellement les réseaux sociaux. Facebook a le plus de succès puisque 79 % des jeunes interrogés y ont créé un compte. Dirk Jacobs (ULB), sociologue et spécialiste des réseaux sociaux, nuance toutefois. "Il faut être attentif car ces enfants ont été interrogés par email. Ce qui présuppose qu’ils ont un ordinateur avec un accès à Internet. Ils sont donc plus enclins à posséder un compte Facebook."

Le réseau social Snapchat, qui permet l’envoi d’images et de courtes vidéos éphémères, arrive en deuxième position, loin derrière le géant Facebook. Il est utilisé par 43 % des jeunes interrogés et a plus du succès auprès des plus jeunes et des filles. "C’est un médium très ludique. L’avantage est que si l’on envoie des photos particulières, cela aura moins d’impact que sur Facebook, où cela laisse plus de traces néfastes", commente le spécialiste.

Tous les jours pendant plus d’une heure

La fréquentation des réseaux sociaux est quotidienne pour plus de sept enfants sur dix (71 %). Cette proportion ne fait qu’augmenter avec l’âge. Les 17-18 ans sont ainsi 87 % à se connecter tous les jours sur les réseaux sociaux.

Et ils n’y restent pas seulement quelques minutes. En moyenne, ils y passent une heure et quart. Pour 15 % des plus âgés, on peut facilement parler d’addiction puisqu’ils y restent plus de trois heures par jour.

"Ces enfants sont des ‘digital natives’. Ils sont nés avec des écrans devant leurs yeux et sont habitués à communiquer par voie électronique. Il est vrai que trois heures, c’est exagéré mais une demi-heure à une heure sur Facebook me semble raisonnable. Et puis, qui vous dit que les adultes de moins de quarante ans n’y passent pas plus de temps ?", souligne Dirk Jacobs.

Créer sa communauté virtuelle

Les motivations qui poussent les plus jeunes à créer des comptes sur les réseaux sociaux sont diverses. La majorité affirme l’avoir fait afin de pouvoir rester en contact avec leurs groupes d’amis. Près de la moitié des jeunes ont peur d’être largués et préfèrent être tenus au courant de la moindre information. D’autres veulent étendre leur réseau de connaissances et rencontrer de nouvelles personnes derrière leur ordinateur.

Pour Dirk Jacobs, l’utilisation de Facebook est entre autres une question de gestion de la réputation. "Sur son compte, on se présente de la meilleure façon, on veut plaire aux autres. Les jeunes s’en servent principalement pour revoir leur popularité à la hausse. On se montre rarement lorsque cela va mal, lorsqu’on est triste."

Pour le spécialiste, le réseau social est plus apprécié car il permet aux enfants de recréer les liens d’amitié dans la sphère virtuelle cette fois. Le concept "d’amis" séduit les enfants pour qui l’appartenance à une communauté et à une identité est très importante.

Des dérives peuvent toutefois apparaître. "Elles sont souvent narcissiques, pointe Dirk Jacobs. Si l’enfant passe trop de temps sur le réseau social, c’est peut-être qu’il tente une fuite virtuelle, qu’il tente de s’éloigner de la réalité." Près d’un enfant sur trois se rend compte que les contenus qui s’y retrouvent sont répétitifs (32 %), addictifs (19 %) ou les poussent à la sédentarité (28 %).

Les rares jeunes interrogés qui ne sont pas inscrits se justifient. Pour eux, on y trouverait trop de critiques négatives et d’insultes. Le manque de respect pour les autres les pousse à ne pas fréquenter ces sites. D’autres ont peur d’en révéler trop sur leur personnalité et d’être exposé au regard et au jugement des autres utilisateurs. Enfin, les images et vidéos humiliantes que l’on peut y trouver convainquent quelques enfants de ne pas s’y inscrire.