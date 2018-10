Un Belge a remporté vendredi soir le jackpot de l'EuroMillions qui était de 17 millions d'euros, annonce la Loterie Nationale sur son site internet.

Un autre heureux gagnant belge a remporté le second range (5 numéros et 1 étoile) et empoche un peu plus de 156.000 euros.

En août dernier, un Belge avait déjà décroché le jackpot, plus conséquent de 107 millions d'euros. Il avait remporté le troisième plus gros montant jamais gagné à l'EuroMillions en Belgique. Pour rappel, le plus grand gagnant belge, un Bruxellois de plus de 45 ans, avait empoché 168 millions d'euros le 11 octobre 2016.