Entre les Plastic Attacks, la campagne de sensibilisation mai sans plastique et l’essor des magasins en vrac, ça devient difficile de le nier : le plastique est de plus en plus indésirable au moment des courses. Dans ce contexte, une étude iVOX auprès de plus de 1.000 Belges vient d’être réalisée, pour le compte de la chaîne de magasins Lidl. Étude que La DH a pu lire en primeur. Il en résulte que 72 % des sondés pensent que les supermarchés devraient prendre des mesures "urgentes" autour du plastique.

(...)