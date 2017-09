Un bénévole belge de 64 ans (M. D.), actif au parc Maximilien, a été placé sous mandat d'arrêt mercredi par le juge d'instruction, pour attentat à la pudeur avec violence ou menace sur mineures âgées entre 16 et 18 ans, a indiqué le parquet de Bruxelles. Il comparaitra devant la chambre du conseil dans les 5 jours. La police locale de Bruxelles-Ixelles a appris début septembre, via des bénévoles actifs dans le parc Maximilien, qu'un homme aurait un comportement sexuel inadéquat. Celui-ci se présentait lui-même comme un bénévole. La police locale de Bruxelles-Ixelles a informé le parquet de Bruxelles et une enquête a été ouverte.

Les policiers ont assez rapidement pu procéder à l'identification du suspect. L'homme a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles en 2000 pour des faits de même nature. Dans cette enquête, la grande difficulté résidait dans l'identification d'une ou plusieurs victimes, étant donné que les personnes concernées sont en séjour illégal et dans des situations d'extrême précarité. Le lien de confiance établi entre les victimes, les bénévoles et la police a finalement permis d'identifier au moins une victime.

Le parquet a saisi le juge d'instruction pour la prévention d'attentat à la pudeur avec violence ou menace sur mineures âgées entre 16 et 18 ans, à charge de M. D. Une perquisition a eu lieu mercredi au domicile du suspect. L'homme a été privé de sa liberté et entendu comme suspect. Il nie les faits. Après audition, il a été mis à disposition du juge d'instruction, qui a décidé de le placer sous mandat d'arrêt.