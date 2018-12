Saturé depuis plusieurs mois en raison d'une hausse des demandes d'asile, Fedasil (l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) annonce l'ouverture, dès cette semaine, d'un centre provisoire pour l'accueil des demandeurs d'asile à Lommel (dans le Limbourg). Fedasil souhaite accueillir les familles avec enfants pendant les fêtes de fin d'année, une période par ailleurs difficile pour ceux qui souhaitent déposer une demande de protection internationale en raison des congés dans l'administration. "Fedasil veut éviter à tout prix que des familles se retrouvent à la rue lorsque les instances d’asile seront fermées. Une équipe de collaborateurs de Fedasil, venant d’autres centres, peut rapidement être mobilisée pour démarrer le centre", note l'Agence dans un communiqué de presse.

Ce centre, qui doit rester ouvert pendant trois mois, peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Le site de Lommel a déjà servi à l'accueil de demandeurs d'asile en 2016 et hébergeait alors 750 personnes.

La limite journalière du nombre de demandes d'asile imposée par Theo Francken (N-VA) quelques jours avant sa démission avait fait la lumière sur la saturation du réseau d'accueil, lequel indique pourtant avoir prévenu les autorités depuis plusieurs mois. Des propositions concrètes ont été formulées mais Fedasil attend toujours le feu vert du pouvoir politique. Peut-il l'espérer si le gouvernement entre en affaires courantes ? Oui, D'après Fedasil, un gouvernement peut décider d'ouvrir des places supplémentaires étant donné qu'il s'agit de mesures urgentes (ce qui est un des trois cas de figure dans lesquels l'exécutif peut agir).

Pour rappel, selon la loi accueil, toute personne qui demande l'asile en Belgique a droit à un accueil matériel (le gîte et le couvert), un accompagnement social et médical pendant la durée de sa procédure. Dans les centres Fedasil (ou un de leur partenaire), chaque résident reçoit une carte bancaire sur laquelle sont versés 7,70 euros par semaine (à partir de 12 ans) ou 4,70 euros par semaine (pour les moins de 12 ans). À partir de 16 ans, les résidents peuvent effectuer des travaux communautaires (aide en cuisine, nettoyage, travaux techniques, etc.) et sont payés 1,90 euro par heure. L'argent de poche et l'argent gagné grâce à ces travaux communutaires ne peut excéder 185 euros par mois.