Des lumières LED de nouvelle technologie, modulables selon le trafic et les conditions météorologiques, équiperont progressivement l'ensemble des autoroutes et des routes nationales deux fois deux bandes en Wallonie.

Ces lumières remplaceront l'actuel éclairage au sodium. Le nouveau système qui sera installé sur l'ensemble du réseau structurant, soit 2.300 kilomètres de routes, est jugé plus performant, plus économique et plus écologique. L'intensité des LED pourra être pilotée en temps réel, à distance, par le centre Perex. La lumière ne sera dès lors plus coupée en continu la nuit sur le réseau wallon mais son intensité variera en fonction des impératifs.

La décision a été validée vendredi par le conseil d'administration de la SOFICO, la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures.

Les luminaires LED sont moins énergivores (environ 30% de diminution de consommation), nécessitent moins d'entretien et présentent une durée de vie plus longue.

Un appel à candidatures sera lancé par la SOFICO durant le premier semestre 2017 (procédure négociée avec publicité européenne) pour conclure un contrat à performance de type DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain et Operate). Il sera ensuite procédé à une sélection de candidats à qui sera transmis le cahier des charges fixant les exigences de la SOFICO notamment en matière de niveau d'éclairage et d'économie d'énergie. L'objectif est de pouvoir attribuer ce marché, estimé à environ 30 millions d'euros par an, pour débuter les travaux courant 2018. La durée de ce contrat sera de 20 ans, avec obligation du maintien des performances durant toute la durée de celui-ci.