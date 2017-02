Faux policiers, faux employés des eaux, faux ouvriers des distributeurs de gaz et d’électricité ou encore faux pompiers. Tous les moyens sont bons pour les voleurs par ruse pour persuader leur cible de leur ouvrir. Une fois à l’intérieur des habitations, ils en profitent, ni vu ni connu, pour dérober tout ce qu’ils peuvent. Ce n’est généralement que lorsqu’ils sont repartis, que les victimes réalisent alors qu’elles viennent de se faire avoir.

N’étant plus considéré comme phénomène prioritaire au plan national de sécurité, le vol par ruse reste pourtant un fléau à Bruxelles. C’est ce qui ressort des chiffres obtenus en la matière par la députée-bourgmestre de Molenbeek Françoise Schepmans, en réponse à une question parlementaire posée à ce sujet au ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA).

On découvre ainsi que sur 774 vols par ruse survenus au premier trimestre 2016, 221 ont eu lieu à Anderlecht ! La commune arrive ainsi en tête des lieux les plus touchés dans la capitale, suivie de Bruxelles-Ville, avec 141 cas pour la même période. En troisième position, on retrouve la commune de Saint-Gilles, avec 127 faits enregistrés par la police, suivie de Schaerbeek (52) et de Forest (48).

Pour ce qui est des habitations où les voleurs par ruse sévissent le plus, les appartements restent leurs cibles privilégiées. Ils sont deux fois plus touchés que les maisons.

Enfin, pour ce qui est des cambriolages, chiffres également obtenus par Françoise Schepmans, ce sont, là par contre, dans l’ordre, les communes de Bruxelles-Ville, Ixelles et Uccle qui sont les plus frappées.