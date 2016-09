Un fou du volant

Belgique

Dans cette chambre correctionnelle d’un grand tribunal, on rend, à intervalles réguliers, la justice selon la formule de la procédure accélérée. Les faits sont relativement simples, ils sont récents, ils n’exigent pas un traitement juridique complexe...

A la manœuvre, le président du tribunal de première instance en personne. L’homme manie la formule avec une aisance qui en impose.

La sagesse farceuse

Exemple : après que plusieurs avocats et le représentant du ministère public lui-même eurent annoncé "s’en remettre à la sagesse du tribunal", le président s’exclame : "Décidément, c’est un grand jour mais prenez garde, j’ai parfois la sagesse farceuse."

Il émaillera l’audience de saillies du même type, décochées aussi bien à l’égard des avocats qu’à l’endroit des prévenus qui défilent à un rythme soutenu.

A une jeune avocate qui attend un jugement, il glisse que ledit jugement lui sera communiqué dans les heures qui suivent par voie électronique, "ce qui démontre que nous sommes entrés dans une ère de grande modernité" avant d’ajouter, un brin perfide "pour autant que vous disposiez d’une adresse électronique car je me suis laissé dire que certains avocats n’en avaient point".

Voici qu’on lui amène Mohamed (1), né en 1986, à Bruxelles, et y vivant toujours, chez ses parents. Le trentenaire est prévenu d’entrave méchante à la circulation et de détention de stupéfiants. Les faits se sont déroulés le 3 août 2016. Le prévenu est rentré du travail, s’est offert une petite vodka et a snifé un rail de cocaïne pour se détendre.

Puis, il a pris sa voiture, enfin la camionnette qu’un ami lui avait prêtée (ce qui empêche toute mesure de confiscation, relèvera le président).

A deux doigts d’écraser un piéton

Selon des policiers, qui le suivaient sans qu’il s’en fût aperçu, il aurait roulé très vite sur une chaussée fréquentée de l’agglomération bruxelloise, freinant à bloc derrière la voiture qui le précédait puis déboîtant brusquement pour la doubler, sans trop se soucier de qui venait en face. Un automobiliste avait dû s’immobiliser de toute urgence pour éviter la collision après quoi Mohamed se serait rabattu tout aussi brutalement, en plein milieu d’un carrefour et à hauteur d’un passage protégé.

Selon les policiers, si un piéton n’avait pas eu le réflexe de battre vivement en retraite, le comportement du prévenu aurait pu avoir de sanglantes conséquences.

A l’audience, Mohamed minimise les faits. Il reconnaît avoir roulé trop vite car la chaussée "descendait" mais se plaint du fait d’avoir été freiné par un automobiliste beaucoup trop lent.

Le président lui rappelle que les policiers, quand ils l’ont obligé à s’arrêter, ont constaté que son haleine était chargée d’alcool et qu’on a retrouvé de la drogue à bord de son véhicule. Mais aussi que, plus tard, dans une audition, il reconnaîtra avoir snifé de la coke.

"Est-ce une manière de se comporter dans la circulation routière ? Pour le même prix, vous écrasiez quelqu’un", scande le juge, peu enclin à la rigolade sur ce coup-là. Il rappelle au prévenu, qui n’en avait manifestement aucune idée, que pour ce genre de délit, l’addition peut monter jusqu’à cinq voire dix ans de prison et qu’il ferait bien de s’en rendre compte.

Le président évoque aussi les antécédents de Mohamed qui a, non seulement, été condamné, en appel, pour tentative de vol avec violence à deux ans de prison en septembre 2014 mais a, aussi, accumulé les condamnations dans des dossiers de roulage ces dix dernières années.

"Je travaillais comme livreur pour un patron" , explique Mohamed, comme s’il s’agissait d’une cause d’excuse. Il ne réagira pas quand le président lui reprochera d’avoir continué à conduire alors qu’il était sous le coup d’une déchéance du droit de le faire.

Le parquet en rajoutera une couche, insistant, lui aussi, sur le passé du bonhomme et jugeant inconcevable qu’il puisse estimer, en toute impunité, qu’après avoir terminé sa journée de travail il est normal de boire de l’alcool, de consommer de la drogue et puis d’aller jouer au cow-boy au volant d’une voiture.

"Vous vous croyez au-dessus des lois et vous ne vous rendez pas compte que vous avez mis en danger des tiers, notamment un piéton", tonne la représentante du ministère public, qui requiert quinze mois de prison.

La crainte du bâton

La défense tente de calmer le jeu, rappelant que son client n’avait pas contesté son addiction à l’alcool et sa propension à conduire dangereusement. D’ailleurs, insiste le conseil de Mohamed, "mon client, qui suit des formations et vit sagement chez ses parents, a pris rendez-vous avec un médecin et se rendra le 23 de ce mois dans un centre de santé mentale pour entamer un traitement".

"Par crainte du bâton, sans doute", ironise le président qui "eût aimé que le prévenu n’attendît pas de connaître des ennuis judiciaires pour se prendre en charge".

Avoir avoir fait comprendre à Mohamed qu’il avait bien de la chance qu’on ne puisse plus envoyer des individus comme lui "aux galères", le président lui signifie que le jugement sera rendu le 7 octobre. A la place du jeune trentenaire, on ne dormirait pas tranquille.

(1) Prénom d’emprunt.