Child Focus a lancé un avis de recherche mardi soir concernant Lorenzo Charlier, un garçon de 11 ans disparu depuis le 17 septembre à Charleroi. Les raisons de cette disparition n'ont pas été précisées.

L'enfant s'est volatilisé le dimanche 17 septembre. Il est de corpulence normale et mesure 1 mètre 60. Il a les yeux bleus, les cheveux courts et blonds et présente une légère cicatrice au menton. Lors de sa disparition, il portait un sweat-shirt à capuchon rouge, un bermuda bleu et des sandalettes de plage en plastique. Toute information à son propos peut être divulguée au 116 000, 24 heures sur 24, ou aux services de police.