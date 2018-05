Dans la piscine De IJzeren Man à Weert, dans le Limbourg, un garçon de 5 ans a été sauvé de la noyade. L'enfant a été réanimé et emmené dans un hôpital local pour d'autres soins.

C'est le quotidien néerlandophone Het Nieuwsblad qui annonce l'information. L'un des sauveteurs de la piscine subtropicale avait repéré l'enfant qui éprouvait certaines diffucltés au bout du grand toboggan de la piscine intérieure. Il n'hésita alors pas un instant et plongea dans l'eau pour remettre le jeune garçon sur la terre ferme.

Comme il était inconscient et ne respirait plus, le sauveteur a immédiatement commencé à pratiquer les premiers massages cardiaques. Avec succès, car après un certain temps, le rythme cardiaque et la respiration ont commencé à reprendre.

Par la suite, des médecins, qui sont arrivés à bord d'un hélicoptère qui a atterri près de la piscine, ont pris le relais et l'ont ensuite emmené dans l'hôpital le plus proche. Une enquête devra déterminer par la suite ce qui s'est exactement passé au sein du bassin. Le principal est qu'il soit désormais hors de danger.