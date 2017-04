C’est une première qui pourrait en amener d’autres. Depuis le mois de septembre, l’ULB organise un master en alternance, c’est-à-dire un master qui offre à ses étudiants la possibilité de suivre des cours en horaires décalés (le soir), et de vivre des stages professionnels rétribués en journée. L’alternance, qui connaît un succès grandissant dans le secondaire et en hautes écoles, n’avait jamais franchi le seuil des universités.

"Le lancement d’un tel master à l’ULB s’est fait à la suite d’une recherche menée par l’ULg, l’UCL et l’ULB qui a conclu à la faisabilité et à l’opportunité d’un tel proje t, explique Michel Sylin, coordonnateur académique du master. Ici, à l’ULB, nous avons donc organisé un master en sciences du travail, qui se donne à Charleroi grâce au Fonds social européen. L’ULG a aussi mis en place un master en sciences du travail en septembre. Et l’Université de Mons a fait de même avec un master en sciences informatiques."

Forcer la porte de l’université

La spécificité du master de l’ULB en alternance est qu’il s’ouvre prioritairement à des demandeurs d’emploi inoccupés, ainsi qu’à des usagers du CPAS.

"En permettant à des adultes de réorienter leur parcours professionnel, en leur offrant de nouveaux bagages théoriques et pratiques, notre objectif est clairement de nous inscrire dans l’action sociale active", se félicite Michel Sylin.