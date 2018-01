5

Ils ont vendu leur maison… et n’ont jamais touché l’argent

Depuis 7 ans, les acquéreurs de leur bien occupent les lieux et n’ont pourtant jamais signé l’acte de vente: "On vit avec 400 euros par mois et à la fin de l'année, on risque d'être à la rue" Le calvaire de Nicole et son mari débute en 2011. Après ...