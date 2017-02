Le parquet fédéral mène une information sur une cyberattaque contre le site internet et le système informatique de Brussels Airport Company SA, qui s'est produite dans la nuit du 22 au 23 mars 2016.

D'après l'enquête et les premières analyses des supports informatiques saisis, aucun motif terroriste ne se cachait derrière les cyberattaques et celles-ci ne présentaient aucun lien avec les attentats terroristes du 22 mars à Bruxelles et Zaventem, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles. Dans le cadre de cette enquête et après l'envoi d'une commission rogatoire du parquet fédéral, le FBI a mené une perquisition à Pittsburgh (Pennsylvanie) et a auditionné un suspect américain mineur d'âge, qui a reconnu les faits.

Il est ressorti de ces enquêtes et des premières analyses des supports informatiques saisis qu'aucun motif terroriste ne se cachait derrière les cyberattaques et que celles-ci ne présentaient aucun lien avec les attentats terroristes du 22 mars à Bruxelles et Zaventem. Les tentatives de rendre le site internet indisponible et de pénétrer dans le système informatique avaient par ailleurs échoué.

Dans l'intérêt de l'enquête, aucun autre renseignement ou précision supplémentaire ne sera donné.