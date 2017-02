Le 1er janvier 2019 - par le biais du transfert de compétence de la sixième réforme de l’Etat - la Wallonie, gérera elle-même son système d’allocations familiales. Lorsqu’en septembre 2016, le vice-Président du gouvernement wallon, Maxime Prévot (CDH), annonçait dans "La Libre" que les futures allocations familiales au Sud du pays ne seraient pas au même niveau que celles que la Flandre comptait pratiquer à l’avenir, on jasait un peu partout en Wallonie.

Finalement, ce ballon d’essai du ministre namurois lui aura sans doute permis d’affiner les choses. Ce dernier présentait, jeudi midi à Namur, la réforme wallonne. Désormais, comme en Flandre et en Communauté germanophone (on attend toujours Bruxelles), on abandonne le caractère progressif de ces allocations. A partir du 1er janvier 2019, un enfant wallon vaudra un enfant wallon. Le montant alloué chaque mois par enfant sera donc identique (155 euros jusqu’à 18 ans, et 165 € de 18 à 24 ans). Précisons quand même que ce nouveau système ne sera valable que pour les enfants qui naîtront à partir du 1er janvier 2019. Tous ceux qui sont nés avant resteront dans le système actuel (qui s’éteindra en 2043). "C’est durant l’entre-deux-guerres que le système a été mis en place et il visait à favoriser la natalité. Nous ne sommes plus dans la même situation et il faut voir cette aide comme une aide à la parentalité", explique Maxime Prévot.