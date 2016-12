La Belgique a délivré en 2016 plus d'un millier de visas humanitaires, en hausse d'un quart par rapport à l'an dernier, a annoncé samedi le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken. Les visas humanitaires, de long ou de court séjour, sont accordés par l'Office des Etrangers sur la base de considérations humanitaires et à titre individuel.

Cette année, plus d'un millier de ces documents ont été délivrés, dont la moitié (532) par l'ambassade de Belgique au Liban, a indiqué M. Francken (N-VA) dans un communiqué.

Les chiffres précis seront disponibles en janvier, mais il s'agit d'un nombre record, a précisé sa porte-parole, Katrien Jansseune, à l'agence Belga.

En 2015, 843 visas humanitaires (court et long séjour) avaient été délivrés.

Dans la plupart des cas, les visas humanitaires ont été accordés à des ressortissants syriens.

"Ces chiffres montrent l'engagement du gouvernement dans la voie humanitaire", a souligné la porte-parole alors qu'une polémique a fait rage à propos du refus du refus de l'équipe Michel d'accorder des visas humanitaires à un couple de Syriens et leurs deux enfants résidant à Alep, théâtre de violents combats jusqu'à sa reprise cette semaine par l'armée syrienne.