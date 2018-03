Les autorités luxembourgeoises recherchent activement le criminel belge d’origine turque Cihan Guzel. Le supergangster figure dans la liste des fugitifs européens les plus recherchés. A Luxembourg, le Bureau du Procureur général/Département de l’exécution des peines vient de délivrer un mandat d’arrêt européen à son nom. Condamné à 22 ans de prison pour sa participation à l’attaque ultra-violente en avril 2013 du siège luxembourgeois de G4S à Gasperich, Cihan Guzel pourrait se trouver en Belgique où la police luxembourgeoise sait qu’il possède de la famille et des complicités. A la demande de nos voisins, c‘est clairement l’individu le plus recherché en Belgique. Ajoutons qu’il est potentiellement dangereux.

Cihan Guzel, qui mesure 1m82, est âgé de 33 ans. Le site european most wanted mentionne qu’il est recherché pour trafic d’armes, de munitions et d’explosifs ainsi que pour vol commis en bande organisée ou avec arme.

Ses deux complices dans dans l’attaque du siège luxembourgeois de G4S la nuit du 2 au 3 avril 2013, Dogan Sahin et Anouar Bennane, originaires respectivement de Charleroi et Verviers et condamnés comme lui à 22 ans d’emprisonnement, sont donc incarcérés au Grand- Duché.

C’eut été le cas aussi de Cihan Guzel si, il y a quelque temps, ce lui-ci n’avait pas obtenu une remise en liberté provisoire lors d’une comparution devant la chambre du conseil. Depuis lors, Guzel est introuvable, en cavale.

Anouar Bennane, 37 ans, est connu pour avoir fait partie de la bande à Marcel Habran (bien qu’il faille préciser que Bennane a été complètement acquitté en 2010 des assassinats d’Onofrio Cacciatore en 2002 à Liège et de Georges Hardy en 2003 à Fléron!).