Des officiers d'état-major ont publiquement exposé mercredi leurs divergences sur la possibilité de prolonger la durée de vie des F-16 belges vieillissants, des avions de combat que le gouvernement souhaite remplacer rapidement, alors que l'opposition parlementaire réclamait au gouvernement de suspendre immédiatement la procédure d'achat. L'un d'eux, le lieutenant-colonel Rudi Decrop, spécialiste de la logistique liée aux F-16, a semé le doute dans l'esprit des parlementaires en affirmant que ces avions pouvaient être prolongés d'une demi-douzaine d'années sans guère de coûts supplémentaires.

Cet officier technicien, jusqu'ici présenté dans la presse comme étant le "colonel X", lanceur d'alerte au sein de la Défense, a déclaré, lors d'une audition devant la commission de la Défense de la Chambre, que les appareils belges étaient en bon état et avaient connu des profils de vol moins "durs" qu'envisagé par le constructeur du F-16, le groupe américain Lockheed Martin, et pourraient dès lors voler 1.500 heures de plus que le maximum de 8.000 heures annoncé jusqu'ici.

Avec les modernisations approuvées par le gouvernement en juin 2017 pour 41 millions d'euros afin de maintenir les avions pleinement opérationnels jusque la fin de leur durée de vie prévue, ces avions peuvent aisément rester en service une demi-douzaine d'années supplémentaires, jusque 2035, a expliqué le lieutenant-colonel Decrop. Celui-ci a toutefois entre-temps quitté la Direction générale des Ressources matérielles (DG-MR) de l'état-major de la Défense.

Pour prolonger davantage la vie des F-16, il faudrait investir, mais relativement peu - environ 20 millions d'euros par an - qui s'ajoutent aux frais de fonctionnement de 80 millions annuels, soit une centaine de millions, soit nettement moins que les 250 millions que coûteraient annuellement de nouveaux avions, a-t-il ajouté. Soit une économie de 900 millions d'euros en six ans, selon lui, qui donnerait de surcroît la possibilité de prendre une décision sur le remplacement des chasseurs en meilleure connaissance de cause.

Mais son ancien supérieur et toujours responsable du matériel volant au sein de la DG-MR, le colonel Peter Letten, l'a largement contredit, sur plusieurs points.

D'abord sur la possibilité de prolonger la vie de ces avions.

"Nous avons les plus anciens F-16 au monde, structurellement des F-16 de première génération, avec en plus des problèmes de corrosion", a-t-il affirmé aux députés en rappelant que la plupart des autres pays utilisateurs du même type (des monoplaces A et des biplaces B) les avaient retirés du service (comme l'US Air Force) ou avaient décidé de leur remplacement (les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège qui ont porté sur le choix sur le F-35 de Lockheed Martin).

"Ce sera déjà difficile de tenter d'atteindre les 8.000 heures", a-t-il lancé en insistant pour l'installation de nouveaux enregistreurs de données de vol pour amener les avions à ce stade.

Le colonel Letten a aussi souligné - contrairement à son ex-subordonné - que l'historique des avions était insuffisante pour prendre la décision de prolonger la durée de vie des avions.

"Je ne sais toujours pas comment les outils proposés par Lockheed (pour la gestion de la flotte) fonctionnent", a-t-il dit en soulignant que les deux mémos du constructeurs longuement discutés en commission ne permettaient pas d'envisager une prolongation des F-16.

Sous le coup de ces propos, plusieurs députés, comme Julie Fernandez Fernandez, au nom du groupe PS, Georges Dallemagne (cdH), Dirk Van der Maelen (sp.a), Wouter De Vriendt (Groen) et Raoul Hedebouw (PTB) ont réclamé la suspension immédiate de la procédure d'achat de 34 nouveaux chasseurs-bombardiers lancée par le gouvernement.





Le groupe PS de la Chambre demande la suspension de l'achat de nouveaux avions

Le groupe PS de la Chambre a réclamé mercredi, en pleines auditions de responsables militaires par le parlement, la suspension d'urgence la procédure de remplacement des F-16 et le réexamen de l'ensemble des projets repris dans la loi de programmation militaire. Objectif: rechercher les solutions les plus fiables mais aussi les moins onéreuses. Les députés socialistes ont reproché dans un communiqué au gouvernement de "foncer tête baissée" pour acheter dans l'urgence des avions de combat pour une facture totale de 15 milliards d'euros" (sur la durée de vie de ces appareils, estimée à 40 ans).

"Une urgence et un choix que l'on sait aujourd'hui non justifiés étant donné que nos F-16 pourraient potentiellement avoir de nombreuses années de service supplémentaires et que des solutions moins chères pour le budget de l'Etat - et à fiabilité égale - étaient sur la table", a souligné le groupe PS.

Selon lui, les auditions des militaires mercredi en commission de la défense ont clairement démontré que la Défense n'avait pas cherché à exploiter d'autres pistes que l'achat de nouveaux avions. "Pour une raison simple, la décision politique du gouvernement Michel était claire et formelle: il fallait de nouveaux avions", indique le communiqué.

"Le gouvernement Michel peut-il vraiment se permettre d'engager la Belgique pour un achat à 15 milliards? Ou pour le dire autrement, assumer que cet achat à 15 milliards, c'est comme demander 2.300 euros à chaque contribuable. Le gouvernement Michel peut-il regarder les Belges droit dans les yeux et leur dire qu'il ne recherchera pas de solution plus soutenable alors qu'il leur impose des efforts insoutenables et qu'il existe des pistes tout aussi fiables et moins onéreuses? ", s'est demandée la députée PS Julie Fernandez Fernandez.

Pour le groupe PS, le gouvernement n'a plus le choix: une suspension d'urgence la procédure de remplacement des F-16 s'impose. Et dans ce contexte, il est nécessaire de réexaminer l'ensemble des projets repris dans la loi de programmation militaire afin de rechercher les solutions les plus fiables mais aussi les moins onéreuses.