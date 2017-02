Depuis le démantèlement de la "jungle" de Calais, en octobre 2016, nombreux sont les migrants qui tentent toujours d’atteindre le Royaume-Uni en se cachant dans des camions parqués le long des autoroutes de France... et de Belgique. L’immigration de transit est particulièrement présente le long de l’autoroute E40, entre Grand-Bigard et la commune de Middelkerke, proche de la Côte et du port de Zeebruges, où de nombreuses embarcations prennent le large chaque jour vers les terres anglaises.

Les parkings divisés en zones

Lundi, le ministre flamand des Travaux publics et de la Mobilité, Ben Weyts (N-VA), a annoncé la mise en place d’un plan global comprenant des mesures pour tous les parkings autoroutiers situés le long de l’E40 afin de faire face structurellement à la problématique de l’immigration de transit.

Ce plan prévoit une division de ces parkings en zones de stationnement de courte et longue durées. Le secteur routier, la police, les gouverneurs et les bourgmestres des communes concernées ont été consultés pour élaborer ce plan. "Le parking de Grand-Bigard sera ouvert pour les stationnements de longue durée dans des conditions sûres. Le parking de Wetteren sera gratuit dès lundi soir à 18h00 pour les chauffeurs qui souhaitent y passer la nuit", a indiqué Ben Weyts.

Sur le parking de Jabbeke, une surveillance de nuit sera assurée pour les stationnements longs et ce, jusqu’à l’ouverture de l’aire de Westkerke qui ouvrira début mai, ajoute le ministre.

Le parking de Mannekensvere, une section de la commune de Middelkerke, est lui uniquement destiné aux stationnements courts et est fermé la nuit. Quant à celui de Kalken, le long de l’E17, il sera accessible pour les plus longues durées dans le courant de l’année. Les zones de parking longue durée bénéficient d’une surveillance supplémentaire, à l’aide de caméras, et sont clôturées.