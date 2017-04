Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) veut s'attaquer au problème des agressions commises à l'encontre des médecins. Dans les semaines à venir, il enverra une circulaire à toutes les zones de police locale du pays.

L'objectif est de sensibiliser les agents, en identifiant les problèmes éventuels et en travaillant étroitement avec la justice et le secteur médical. Les agressions contre les médecins ont souvent lieu dans des quartiers déterminés. Avec cette circulaire, le ministre souhaite conscientiser la police. Cette dernière devra identifier la problématique dans sa région et, si nécessaire, résoudre le problème, a insisté Olivier Van Raemdonck, porte-parole de Jan Jambon.

Selon une enquête du Journal du médecin, un quart des praticiens du pays (28%) ont été victimes de violence physique ces dix dernières années. Au premier trimestre 2016, 48 professionnels de la santé ont dû faire face à une agression, selon les chiffres du ministre. Fin 2015, un médecin de Ingelmunster a été tué par un patient agressif tandis qu'à la même période, un généraliste bruxellois a été grièvement molesté.