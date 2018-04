Quand on doit passer par la case hôpital pour un accouchement, une appendicectomie ou une cataracte, on ne se préoccupe pas en priorité de la facture mais de sa santé. Dans certains cas, l’addition risque pourtant d’être plus douloureuse que l’opération... Les hôpitaux informent-ils correctement, et à temps, les patients sur les coûts qui seront à leur charge en cas de séjour en clinique ?