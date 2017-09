Le premier examen d'entrée aux études de médecine et dentisterie organisé vendredi dernier en Fédération Wallonie-Bruxelles a enregistré un taux de réussite de 18,47%, annonce jeudi l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) dans un communiqué.

Sur les 3.473 candidats qui se sont présentés à l'épreuve, seuls 641 ont été proclamés lauréats par le jury, après délibération.

Les candidats peuvent prendre connaissance de leurs résultats sur le compte individuel en ligne, précise l'ARES.

L'examen évaluait les compétences des candidats dans quatre matières scientifiques (chimie, biologie, physique et mathématiques), d'une part, et dans quatre matières relatives à la communication et à l'analyse critique de l'information (raisonnement et synthèse, communication, éthique, et empathie), d'autre part, sous la forme de 130 questions à choix multiples.

Pour réussir l'épreuve, il fallait obtenir une moyenne d'au moins 10/20 pour la partie scientifique et pour la partie relative à la communication et à l'analyse critique de l'information, ainsi qu'un minimum de 8/20 pour chacune des huit matières évaluées.

La sélection s'annonçait drastique.

Garant du contingentement de praticiens, le gouvernement fédéral avait en effet décidé de ne délivrer que 607 attestations Inami tout au plus aux médecins qui seront diplômés en Fédération Wallonie-Bruxelles dans six ans, soit précisément la cohorte de jeunes qui va se lancer dans ces études cette année.

L'an dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur, Jean-Claude Marcourt, avait estimé de son côté que seuls 10% des candidats environ réussiraient l'épreuve.

Confirmé malgré d'ultimes recours juridiques dressés contre lui cet été, cet examen d'entrée découle de l'ultimatum lancé par la ministre de la Santé publique, Maggie De Block.

Lassée par l'absence en Fédération de tout mécanisme de filtre efficace pour respecter le contingentement fédéral, celle-ci avait très clairement menacé de ne plus délivrer d'attestations Inami aux nouveaux médecins francophones si la Fédération ne mettait pas sur pied un examen d'entrée, comme la Flandre le pratique depuis 20 ans déjà.

Opposant de longue date à toute épreuve de sélection, et pointant la pénurie de médecins constatée sur le terrain, le ministre de l'Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt s'était, la mort dans l'âme, résigné à rédiger un décret créant cette épreuve de sélection.