On le sait, sur le rail, les retards sont fréquents. Pour chaque navetteur régulier, la patience est une sacrée vertu. Ce vendredi matin, pourtant, la SNCB a fait fort, annonçant sur les panneaux lumineux à même le quai un retard probable de... 98 minutes !

Au départ de Quévy, le train P7801 a finalement accusé jusqu'à 106 minutes de retard alors qu'il traversait la jonction Midi-Nord pour rejoindre Schaerbeek. Du côté de la société publique, on évoque un problème ponctuel dû aux conditions météorologiques typiques de cette période. L'humidité et la présence de feuilles mortes ont provoqué un problème d’adhérence sur l'un des trains circulant sur cette ligne.

Contacté par nos soins, Thierry Ney, le porte-parole de la SNCB explique "qu'aucun problème structurel n'a été constaté ce matin mais que quelques problèmes ont été constatés ce matin du côté francophone". "Il s'agit d'un retard, évidemment très important, mais qui reste, heureusement, une exception" avance encore M. Ney.

Pourtant le mécontentement des navetteurs semble aller croissant alors que ces derniers déplorent de nombreux retards conséquents ces derniers jours.

Face à cette vindicte, M. Ney affirme que la SNCB met tout en oeuvre pour éviter les désagréments rencontrés en travaillant sur chaque cause pouvant provoquer de tels délais.

"Il y a une diversité des causes avec 30 à 40% liés à la SNCB, une quarantaine de pour cent dus à des causes tierces et le reste pour Infrabel" explique le porte-parole. "Nous travaillons sur 100% des retards, par des améliorations et l'entretien du matériel, des campagnes de prévention et avec Infrabel pour l'amélioration des voies."

Des dispositions qui n'ont pas empêché de nombreux retards, qui commencent à se résorber progressivement à l'heure d'écrire ces lignes. Les navetteurs lésés peuvent prétendre remboursement forfaitaire à hauteur de 100% étant donné que le retard constaté dépassait les soixante minutes.