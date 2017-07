Un accident de tram s'est produit samedi après-midi sur la ligne 62 à la hauteur du magasin Carrefour à Evere. Le conducteur ainsi que 10 passagers ont été légèrement blessés.

Le trafic du tram 62 a été interrompu entre Meiser et Da Vinci et le trafic du tram 55 est interrompu entre Paix et Da Vinci. Des bus navettes assurent la correspondance entre ces arrêts, a indiqué samedi la Stib, confirmant ainsi une information de Sudpresse.

L'accident s'est produit peu avant 17h00 à la hauteur de l'arrêt Evere Shopping quand un tram de la ligne 62 est entré en collision avec une voiture avant de dérailler. Le tram a ensuite enlevé un poteau de la ligne aérienne puis a arraché cette dernière sur 150 mètres. Dix personnes ainsi que le conducteur du tram ont été légèrement blessés.