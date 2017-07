Une voilier avec six occupants a chaviré samedi matin au large Ostende.

Deux occupants du bateau ont perdu la vie tandis qu'un troisième est porté disparu, a annoncé samedi le Centre de coordination et de sauvetage en mer (Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum). Trois autres occupants ont été secourus et transportés à l'hôpital, dont un en état d'hypothermie. L'accident a déclenché une importante opération de recherche samedi après-midi afin de retrouver la personne disparue en mer. D'importants moyens ont été déployés et les moyens de sauvetage belges ont reçu du renfort d'hélicoptères néerlandais.

Le voilier participait à une compétition de voile lorsqu'il a chaviré samedi vers 8h30, à environ 10 milles nautiques au large d'Ostende. Deux navigateurs ont peu être repêchés par un navire de dragage qui se trouvait à proximité.

Par la suite, cinq des six occupants du voilier ont pu être retrouvés, dont deux avaient perdu la vie.

L'accident a entraîné l'annulation d'une grande partie de l'exercice de sauvetage qui était prévu samedi à Middelkerke en présence du couple royal.