Les températures vont continuer à descendre cette semaine, jusqu'à atteindre un froid glacial début de semaine prochaine.

Selon RTL, les températures devraient descendre les prochains jours jusqu'à -10°C en Basse-Belgique et -12°C en Haute-Belgique. Le présentateur de la chaîne et prévisionniste à l'IRM David Dehenauw prévoit également qu'il devrait faire jusqu'à -20°C dans certains endroits des Hautes Fagnes et ce, pendant les deux prochaines semaines. Deux conditions sont cependant à respecter : le ciel doit rester dégagé et il doit y avoir peu de vent. Des conditions météorologiques extrêmes mais pas encore exceptionnelles.

Comment expliquer un tel froid ? Comme l'indiquent nos confrères, les raisons se trouveraient dans le passage d'un vortex polaire au-dessus de notre pays : "C'est un phénomène météorologique dans la couche entre 15 et 50 kilomètres de haut dans la stratosphère, qui se termine au cours de cette période de l'année au-dessus du pôle Nord. Si, toutefois, un réchauffement soudain se produit à cette altitude, la zone de basse pression cédera la place à une zone de haute pression. Le vent tourne et vient à notre rencontre. Ceci assure une alimentation en air polaire froid, ce qui est maintenant le cas. Il y a une semaine, ce réchauffement soudain de la stratosphère était déjà pris en compte, mais il n'était pas encore certain que cela affecterait notre climat (la distance jusqu'au pôle Nord est énorme). Mais maintenant, on dirait que nous sommes partis pour une période froide plus longue".