Une ASBL belge créée par le libéral Alain Destexhe et l'ancien LDD et ex-député Open Vld Stef Goris a servi pendant 7 ans, via ses conclusions positives, à légitimer les élections en Azerbaïdjan, pourtant critiquées par des organismes officiels comme l'OSCE, rapportent mardi L'Echo et De Tijd.

Cette ASBL baptisée European Academy for Elections Observations, fondée en 2010 par les deux hommes, était financée par des fonds azéris, via une organisation de lobbying basée en Allemagne. D'abord enregistrée à l'adresse privée de Destexhe, puis à celle de son bureau à Bruxelles, elle est liée depuis l'an dernier au domicile de Stef Goris à Tirlemont. Ce dernier est aujourd'hui le seul administrateur de l'ASBL, aux côtés de sa femme.

Dans la presse azérie, les conclusions positives de l'ASBL ont été mises en avant ces 7 dernières années pour démontrer que les élections, parlementaires (2010) ou présidentielles (2013), et le référendum sur la Constitution, toujours en faveur du camp du président azéri Ilham Aliyev, étaient organisées correctement.

C'est l'organisation mise sur pied par le politicien allemand Eduard Lintner, dont une enquête a révélé récemment qu'il a été payé par le régime azéri pour des activités de lobbying, qui a mené vers l'ASBL de Destexhe et Goris. Ce dernier nie avoir reçu directement de l'argent, mais confirme que l'organisation de Lintner a bel et bien payé les billets d'avion, ainsi que les frais d'hôtel et de restaurant des parlementaires belges ayant voyagé en Azerbaïdjan avec l'ASBL. Destexhe affirme pour sa part ne s'être jamais vraiment occupé de cette ASBL, à qui il aurait seulement prêté son nom, et que Goris lui aurait assuré n'avoir reçu aucun financement en provenance de l'Azerbaïdjan, indiquent L'Echo et De Tijd.