L'exécutif fédéral du PS Liégeois a décidé vendredi soir d'organiser dans le courant du mois de mars une assemblée des militants, soit une assemblée fédérale, a-t-on appris auprès de Frédéric Daerden, vice-président de la fédération liégeoise, à l'initiative de cette proposition. Le député-bourgmestre d'Herstal estime, au vu de l'actualité et plus précisément du scandale Publifin qui touche de plein fouet certains mandataires liégeois, que cet échange avec les militants paraissait aussi utile que nécessaire. "C'est important qu'il y ait un échange direct qui dépasse le cap de ce qui est lu ou entendu ça et là dans les médias. Les militants sont toujours demandeurs de ce type d'échange d'autant que le thème est important et qu'il a clairement secoué la fédération liégeoise."

Cette décision sera entérinée le 17 février prochain à l'occasion de la réunion du comité fédéral du PS Liégeois. La date du 10 mars a été proposée et devrait être officiellement adoptée.

L'exécutif fédéral a également évoqué la composition de la commission de vigilance suite à la démission de quatre de ses membres après l'éclatement du scandale Publifin. Les candidats ne peuvent exercer des mandats tels que ceux de bourgmestre, de parlementaire ou encore président d'USC. Ils doivent cependant être militants depuis au moins cinq ans.

Le cadre devrait lui aussi être complété le 17 février prochain sur base des propositions faites par l'exécutif liégeois. Ce comité sera peut-être chargé, après examen en cours par les comités nationaux de vigilance et de déontologie, de régler le cas de certains mandataires locaux concernés par le scandale Publifin.