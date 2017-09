"À l’intérieur du couffin, il y a une enveloppe contenant toutes les informations nécessaires au cas où elles veulent se rétracter. Il y a aussi un numéro vert et une pièce de puzzle. L’ASBL garde la deuxième moitié de la pièce. C’est pour que la maman puisse être identifiée si jamais elle nous contacte pour récupérer son bébé" , explique Mathilde Pelsers, membre de l’ASBL Corvia, à Evere.

Cette infirmière, qui s’investit depuis des années en faveur des plus démunis et a déjà mis en place dans la capitale un frigo solidaire (2014) et une love room pour sans-abri (2015), a présenté en exclusivité à La DH sa dernière initiative : la deuxième boîte à bébés du pays. Un système qui permettra dès ce jeudi à des mamans d’abandonner leur bébé en conservant leur anonymat.

Jusqu’ici une seule boîte à bébés avait été mise en place dans le pays : c’était à Anvers en 2000. Depuis lors, ce qui ressemble plutôt techniquement à une sorte de tiroir chauffant et sécurisé a déjà accueilli 10 bébés. "J’y pensais depuis un certain temps depuis que je m’étais rendu compte que certains parents sont désespérés et n’ont parfois pas d’autres choix

(...)