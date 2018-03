La communauté musulmane limbourgeoise souhaite ouvrir une école islamique à Genk lors de la prochaine rentrée scolaire, lit-on samedi dans Het Belang van Limburg.

L'établissement compte déjà 50 inscriptions pour le premier degré. Le mouvement Milli-Görüs, qui possède huit mosquées dans différentes communes de la province et des écoles à Bruxelles et Charleroi, serait à l'initiative de cette démarche, d'après le quotidien flamand. Les initiateurs sont d'avis que l'enseignement actuel n'offre pas assez de chances aux jeunes d'origine islamique. "Nous sommes convaincus que ce désavantage n'est pas une fatalité", explique Ramazan Erbas, coordinateur de la nouvelle école, qui s'appellera Crescent (comme le croissant de lune, ndlr) College. "Nous donnerons également des leçons d'arabe et de turc afin que les jeunes puissent mieux maîtriser leur langue maternelle. Nous serons aussi la première école en Flandre à organiser un enseignement islamique."

La communauté turque a déjà ouvert un établissement scolaire à Houthalen, le Lucernacollege, mais elle ne souhaite pas le profiler comme une école purement islamique.

Le Crescent College affirme être ouvert à tous les jeunes, peu importe leur religion. Il souhaiterait s'installer dans les bâtiments de l'école Regina Mundi mais il n'est pas encore certain que ce sera le cas.

La ministre flamande de l'Enseignement Hilde Crevits a précisé ne pas encore avoir reçu de dossier concernant ce projet.