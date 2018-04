C’est un gros match qui s’annonce à l’Université de Liège. Ces 24 et 25 avril s’y tiendront des élections rectorales entre trois personnalités reconnues : Albert Corhay, le recteur sortant, Pierre Wolper et Eric Pirard. Quelque 25 000 électeurs, tous étudiants et membres du personnel de l’université, seront amenés à arbitrer une partie qui s’annonce assez ouverte.