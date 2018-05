Les étudiants de l'UCL ont réalisé une enquête sur leur capacité en matière d'esprit critique. Les résultats sont interpellants. L'analyse des sources d'information semble faire défaut chez les jeunes.

Les détails de l'enquête de l'AGL:

Echantillon. Pour son enquête relative à l’esprit critique et citoyen des étudiants, l’Assemblée générale des étudiants de Louvain (l’AGL) a sondé un échantillon représentatif de 1 000 étudiants de première année de bac inscrits à l’UCL cette année. Tout cela, sous le regard de professeurs de l’UCL, et avec l’aide du SMCS (le Support en méthodologie et calcul statistique). L’enquête a été réalisée par écrit lors du premier quadrimestre de cette année académique.





L'implication citoyanne des étudiants a interpellé l'AGL

Les étudiants qui arrivent en première année à l’université font-ils preuve d’un esprit critique et citoyen affûté ? Ont-ils reçu les outils nécessaires pour se forger une pensée personnelle et argumentée ?

(...)