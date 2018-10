L’université demande aux étudiants d’être attentif à d’éventuels symptômes.

L’université Libre de Bruxelles a contacté la communauté universitaire ce mardi avec un mail qui a attiré l’attention de beaucoup d’étudiants. La missive fait état un cas d’infection grave de méningite sur le campus du Solbosch.

La victime en question est décédée ce dimanche selon plusieurs sources. La victime, une étudiante d’une vingtaine d’années, s’était plainte de douleurs au ventre et à la tête en fin de semaine dernière. Elle est décédée ce dimanche, soit deux jours après les premiers symptômes selon les informations de la Dernière Heure. L’université ne confirme pas pour le moment l’information comme l’indique le vice-recteur aux affaires étudiantes à l’ULB, Alain Lévêque. Il explique, par contre, qu’une étudiante est bien entrée à l’hôpital et c’est là-bas qu’ils se sont rendu compte qu’il s’agissait d’une jeune femme inscrite à l’ULB. L’université a été prévenue et a mis une procédure en place. “On retrace tous les contacts de proximité que l’étudiante a pu avoir dans les dix derniers jours au sein de l’université, notamment dans les cours restreints de travaux pratiques. Nous avons envoyé un mail à tout ce groupe de personnes en leur signifiant qu’elles étaient attendues au service médical si certains symptômes pouvaient se manifester. Un mail plus large est parti aussi à la communauté universitaire”, explique Alain Lévêque.

Pour rappel, comme l’indique l’ULB à ses étudiants, le méningocoque est un germe qui ne survit pas à l’extérieur du corps.