Une jeune étudiante qui effectue actuellement son master en médecine à la VUB a été droguée et violée dans la soirée de lundi, a-t-on appris via Peter In ’t Veld, le Doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie. La jeune femme aurait quitté lundi soir le campus en direction de son kot, situé à Jette et à ce moment-là, un homme l'aurait poursuivie et l'aurait frappée juste devant la porte d'entrée. La fille aurait par la suite été abusée et droguée dans son kot.

La police est toujours à la recherche du violeur. Selon la description de l'étudiante, il serait âgé entre 20 et 30 ans, les cheveux noirs, une barde noire et les yeux bruns.

"La victime se soigne chez elle et reçoit un soutien psychologique", indique Sicco Wittermans, le porte-parole de la VUB.