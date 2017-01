Le tribunal correctionnel de Louvain a ordonné mercredi l'internement d'une femme de 62 ans qui a harcelé le secrétaire d'État Theo Francken pendant plus de trois ans. Linda S., qui aura 63 ans ce jeudi et habite Louvain, parlait de Theo Francken comme son "âme sœur". Entre le 1er janvier 2012 et le 16 juin 2016, elle lui a téléphoné jusqu'à 10 fois par jour. Une fois, elle l'a appelé 253 fois en une journée.

La femme n'avait pourtant rencontré le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration qu'à une reprise. Elle avait pu obtenir son numéro de GSM auprès du secrétariat de la N-VA, après avoir fait part de ses ambitions politiques au parti. Elle lui téléphonait avec un numéro caché, de sorte que Theo Francken ne pouvait pas la bloquer.

Fin 2015, la sexagénaire a également harcelé le président de la section locale de la N-VA à Louvain, Stijn Lemmens. Elle était aussi poursuivie pour plusieurs faits d'extorsion et de vol de nourriture.

Le tribunal a décidé mercredi d'ordonner son internement comme mesure de protection. Le juge s'est basé sur le rapport d'un psychiatre qui, le 14 novembre 2016, a conclu qu'elle souffrait de troubles de l'humeur et que le risque de récidive était élevé. Elle est prise en charge depuis le 28 octobre 2016 par un service psychiatrique.