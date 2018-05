C’est un drame inimaginable qui s’est noué, dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’occasion d’une course-poursuite dramatique entamée à Namur et tragiquement conclue à Maisières, près de Mons.

Cette course-poursuite a eu pour protagonistes le conducteur d’une camionnette remplie d’une trentaine de migrants et des policiers de la route de Namur et du Hainaut ainsi que des policiers de Namur et de Mons.

Il semble que les fuyards aient délibérément tenu à bout de bras une fillette de trois ans à l’extérieur de la camionnette, ceci pour dissuader les policiers de continuer la poursuite. Selon certaines sources, ils auraient même menacé de jeter la fillette sur les véhicules de police.

Toujours est-il que la camionnette, qui a essuyé des tirs de la part des policiers, a fini par s’immobiliser à hauteur du parking de Maisières, sur la E42. On y a retrouvé 29 Kurdes, dont trois enfants. Parmi eux, la fillette de deux ans, grièvement blessée et qui est hélas morte pendant son transfert à l’hôpital.

Les occupants du véhicule ont été interpellés. L’affaire a été mise à l’instruction pour entrave à la circulation, homicide volontaire, rébellion armée et traite des êtres humains, a indiqué le parquet de Tournai.

On ignore la raison précise du décès de la fillette. Les policiers affirment qu’elle était vivante lorsqu’ils l’ont aperçue par la fenêtre.