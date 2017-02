Ce sont nos confrères du Soir qui relaient l'information. Interpellé en avril 2016 en Iran, séjour pendant lequel il voulait se rendre auprès de sa famille, Ahmadreza Djalali, professeur de médecine de catastrophe à la VUB, aurait, selon l'université bruxelloise, passé depuis son arrestation sept mois en isolement le plus complet. Il n'aurait pas eu le droit, non plus, de consulter un avocat et d'être jugé devant un tribunal.

Aujourd'hui, l'homme fait face, ni plus, ni moins, à une condamnation à la peine capitale. Du côté de la VUB, on se dit évidemment scandalisé. La rectrice, Caroline Pauwels, a ainsi souligné qu'il s'agissait d'une "violation scandaleuse des droits humains universels contre laquelle nous devons réagir de manière décisive."

Sur Internet, la mobilisation existe également puisqu'une pétition demandant sa libération a déjà recueilli pratiquement 50.000 signatures. Sera-ce suffisant pour interpeller les autorités iraniennes sur le cas, dramatique, vécu par le professeur de la VUB ?