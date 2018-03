Les cloches de Pâques vont amener une très mauvaise nouvelle avec elles cette année. Une partie de l’autoroute E42/A15 sera fermée à la circulation dès ce samedi 30 mars à 12h. C'est la portion depuis La Louvière jusqu’à l’intersection avec la E19/A7 à Houdeng, en direction de Mons, qui sera impactée. Soit 3,5 kilomètres de tronçon qui subiront un lifting total afin de pallier aux nombreux problèmes de nids de poule et d'affaissements de chaussée.

Les travaux urgents, et donc la fermeture de cette partie de l'autoroute, dureront 9 jours. La Sofico (Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures), en charge du chantier, informe en effet que la réouverture de ce tronçon est programmée dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 avril. Jusqu'à cette deadline, aucune bande de circulation ne sera libérée. L'objectif est de réaliser ces travaux le plus rapidement possible. Cest dans cette optique que la période des vacances de Pâques, plus calme au niveau de la circulation, a été choisie.

© DR



"Des équipes travailleront de jour, de nuit, ainsi que le week-end. Une trentaine de camions seront actifs sur le chantier. 10.500 tonnes d’asphalte seront enlevées et reposées pour la réhabilitation du revêtement et 1.000 tonnes d’asphalte seront reposées dans le cadre du travail effectué sur les fondations", précise la Sofico.

Deux déviations

Deux possibilités vont s'offrir aux automobilistes venant de Charleroi et allant vers Mons. Ces deux déviations seront évidemment fléchées. Tous les usagers en provenance de Charleroi et se dirigeant vers Mons devront quitter l’autoroute à la sortie n°2 Bois d’Haine, pour emprunter l’A501 puis :

Soit : la N57 jusqu’au rond-point Mignault où ils effectueront un demi-tour pour remonter sur l’E19/A7 en direction Mons.

© DR



Soit : l’E19/A7 vers Bruxelles (échangeur de Familleureux) pour effectuer un demi-tour à l’échangeur de Feluy - où un aménagement sera réalisé pour donner priorité aux véhicules en provenance de l’autoroute – et ensuite se diriger vers Mons. Cet itinéraire de déviation est conseillé pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes.