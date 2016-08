Une rentrée et de nombreux défis

Belgique

Ils ne diront pas qu’il s’agit d’un encombrant cadeau laissé par l’ex-ministre de l’Education Joëlle Milquet (CDH), mais au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, chacun sait que ce sera sur la réussite ou non du Pacte pour un enseignement d’excellence que sera évaluée la législature. Ce Pacte, lancé en 2014, est un chantier inédit dans l’enseignement francophone belge. Alors qu’il entend revoir en profondeur le monde de l’école pour le rendre plus efficace et plus équitable, il a créé une attente énorme auprès des acteurs de l’enseignement. Associations de parents, universitaires, profs, syndicats ou réseaux, tous s’accordent désormais à dire que le Pacte se présente comme un momentum qui ne peut être raté.

La saison des priorités

Pour l’heure, ce chantier est d’ailleurs une réussite. Après avoir rassemblé plus de 7 500 acteurs, le groupe central qui orchestre les travaux a rédigé au printemps son deuxième avis. Celui-ci présentait dans un ensemble cohérent et salué plus d’une centaine de réformes évoquant aussi bien la révision du tronc commun que la gouvernance du système ou l’évolution de la carrière des enseignants.

Il est pourtant venu le temps des choix. Dès cet automne, ce groupe central, la ministre de l’Education Marie-Martine Schyns (CDH) et son gouvernement devront établir leurs priorités dans les mesures proposées. Et c’est ici que les difficultés pourraient débuter tant les obstacles sont nombreux.