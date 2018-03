Les supermarchés Lidl rappellent une tondeuse pour barbe et cheveux de la marque Silvercrest en raison de potentiels risques d'incendie et d'explosion pendant la charge ou l'utilisation de l'appareil, indique la chaîne dans un communiqué vendredi soir. L'article en question est la tondeuse barbe et cheveux SHBV 800A1 de marque Silvercrest portant la référence 290952.

Les clients qui ont acheté le produit sont invités à ne plus utiliser l'appareil incriminé et à le rapporter dans tous les magasins Lidl où ils seront remboursés même sans présentation du ticket de caisse, précise l'enseigne.