À la requête du Parquet du Hainaut, division Charleroi, et en collaboration avec les autorités judiciaires luxembourgeoises, la police nous demande de diffuser l'avis suivant.

Le jeudi 26 janvier 2017 vers 13h30 à Luxembourg-ville, un vol avec violence a été commis par 3 individus sur le parking d'une banque luxembourgeoise.

Un homme se rend à la banque au Luxembourg, accompagné de son avocat. Alors qu'ils stationnent leur voiture dans le parking, un autre véhicule s'arrête dans une rue perpendiculaire au site de la banque. Trois hommes habillés de noir, cagoulés et armés, sortent de leur voiture et se précipitent vers celle de la victime. Le conducteur est contraint sous la menace d'une arme à feu de sortir de la voiture et le passager est, quant à lui, extirpé de la voiture et roué de coups sans ménagement. Les malfrats parviennent finalement à arracher le sac de la victime qui contenait une très forte somme d'argent et prennent la fuite à bord de leur voiture, une Audi S3 de couleur grise, immatriculée au Luxembourg SE 4043. Les voleurs vont alors rouler jusqu'au lieu-dit Bridel, dans le canton de Capellen, à 10 km de la frontière belge. C'est là que l'Audi sera retrouvée incendiée.

Selon La DH, l'avocat serait mêlé à ce piège tendu à son client. Il aurait d'ailleurs été inculpé dans ce dossier par la justice luxembourgeoise.

L'enquête a révélé que l'Audi S3 avait été volée presqu'un an auparavant, le 17 février 2016, à Frasnes-Lez-Anvaing, en région tournaisienne. Cette voiture portait alors l'immatriculation 1-FOR-625. Quant à l'immatriculation luxembourgeoise SE 4043, apposée sur l'Audi S3 au moment des faits, elle avait été volée le 25 janvier 2017 à Fontaine-l'Evêque.

Les enquêteurs pensent actuellement que les auteurs de ce vol proviennent de Belgique, et plus principalement de la région de Charleroi.

Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu