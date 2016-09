Universités: la thèse n’est plus suffisante ABONNÉSBosco d'Otreppe Publié le dimanche 18 septembre 2016 à 16h07 - Mis à jour le dimanche 18 septembre 2016 à 16h07

Belgique Arthur Ghins, diplômé en droit et en philosophie, actuellement doctorant en théorie politique à l’Université de Cambridge en Angleterre, est le premier à le reconnaître : les jeunes chercheurs sont aujourd’hui amenés à jouer le jeu du marché concurrentiel qu’est devenue la recherche universitaire. Et ils ressentent à leur tour les effets du mercato et des démarchages qui se multiplient.

(...)