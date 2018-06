Voici venu le temps béni des vacances. Et donc des transhumances. Les premiers départs auront lieu ce week-end mais selon Touring et le VAB, c’est à partir du week-end suivant que la grande vague des départs se fera sentir (voir graphique). Cela dit, du beau temps étant annoncé, les routes en direction de la Côte comme de l’Ardenne seront propices aux bouchons ce vendredi après-midi et samedi matin.

Au-delà des frontières belges, le vendredi 29 juin est classé rouge sur les routes d’Ile-de-France, samedi est classé orange autour de Paris et dans le sud-est de la France. Les vacances commencent également ce week-end dans plusieurs régions de Suisse. Les axes traditionnels, dont le tunnel du Saint-Gothard, seront pris d’assaut, surtout samedi.

A 80 km/h sur les nationales françaises

(...)