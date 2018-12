Informée par les Pays-Bas via le système RASFF (Rapid Alert for Food and Feed) et la notification obligatoire que de la viande fraîche utilisée comme matière première était potentiellement porteuse de la bactérie Salmonella goldcoast, l'Afsca a ordonné aux entreprises belges concernées d'effectuer des rappels de produits.

Les marchandises toujours dans les entreprises ont été bloquées. L'Afsca "effectue un suivi minutieux de la situation et prendra toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt du consommateur". La société Vleeswaren Peeters rappelle ainsi du salami de la marque Césarin vendu dans les magasins Lidl, du salamini sans ail distribué par Delhaize et du salami aux noix duo et salami aux noix vendu dans plusieurs enseignes.

Imperials Meat Products rappelle du jambon d'Ardenne de la marque Marcassou vendu chez Carrefour, Cora, Colruyt Group, Delhaize Le Lion, Makro et Match. Mais aussi du jambon d'Ardenne de marque Saint Alby distribué par Lidl en Belgique et au Luxemborug

Les infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux souvent accompagnés de fièvre dans les 12 à 72 heures qui suivent la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes qui auraient consommé les produits concernés et qui présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation.

Produits concernés: - Salami 400g de la marque Le Césarin, lot 21837 - DDM : 04/12/2018 et 21838 - DDM 11/12/2018 - Salamini 225g sans ail, lot : 21838 et DDM : 12/12/2018 - Salami aux noix Duo 2x75g - lot : 21837 et Salami aux noix 225g - lot : 21837 - Jambon d'Ardenne en tranches Marcassou 80g - DDM: 04/12/2018, 11/12/2018, 20/12/2018, 04/01/2019 - lots: L004065 - 004071 - 004079 - 004092 - Jambon d'Ardenne Saint Alby 100g - DDM: 30/11/2018, 02/12/2018, 11/12/2018, 13/12/2018, 23/12/2018, 26/12/2018, 03/01/2019, 05/01/2019, 10/01/2019, 15/01/2019, 18/01/2019