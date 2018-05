Dans le cas de l’externalisation de certaines tâches, qualifiée également d’outsourcing, la Défense lance des appels d’offres envers des firmes du secteur privé. C’est le cas par exemple des tâches liées à l’entretien et au nettoyage des quartiers militaires. Et souvent, le but (non déclaré) est de se diriger vers les offres les moins coûteuses.