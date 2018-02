Le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, a justifié jeudi par la nécessité d'"avoir du personnel compétent" la rémunération - quelque 300.000 euros par an - du principal collaborateur de Brinfin, la filiale de la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB) chargée de la dette régionale, tout en confirmant la dissolution prochaine de Brinfin. Brinfin n'est pas une asbl - alors que certaines de ces associations ont défrayé la chronique à Bruxelles -, a souligné M. Vervoort (PS) lors de l'émission Matin Première de la RTBF-radio dont il était l'invité.

"C'est une structure para-publique qui gère la dette (de la Région), quatre milliards, donc ce n'est pas rien", a-t-il ajouté.

"Il faut aussi du personnel compétent", a souligné M. Vervoort, tout en rappelant avoir annoncé en septembre dernier au parlement régional que Brinfin serait dissoute et "intégrée" dans l'administration.

Selon le journal 'L'Echo', le principal collaborateur de Brinfin, Christian Vandercam, travaille comme indépendant depuis 2003 et "en dehors de toute procédure de marchés publics". Le montant de son contrat est de 300.000 euros par an, TVA comprise, a reconnu le patron de la SRIB, Serge Vilain. Selon lui, Brinfin récupère la TVA et M. Vandercam coûte donc environ 250.000 euros par an à Brinfin.

Interrogé également sur la situation au sein de l'asbl Gial, chargée de l'informatique et de la bureautique pour la Ville de Bruxelles, M. Vervoort a souligné que "c'est la question des faux indépendants qui est posée ici, et qui dépasse le cadre politique".

"Ici, on a essayé d'appliquer un système qui a ses limites. L'objectif, c'était de pouvoir collaborer avec des personnes compétentes qui, dans le secteur privé, gagnent ce qu'elles gagnent ici", a-t-il dit.